Для багатьох із нас вітальня – це місце, де ми проводимо більшу частину свого часу: від відпочинку та перегляду телевізора до розваг з друзями та сім'єю. Тому цей простір має бути затишним та привабливим, а ще має відображати ваш унікальний та індивідуальний стиль.
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Вибір кольорів може бути нелегким процесом, оскільки їх дуже багато. Та дизайнери відібрали 5 найкращих тонів, які вони радо використовують у 2023 році.
"Це дуже заспокійливі, позитивні відтінки з позачасовою якістю, які приглушені, але не зникають на задньому плані", – натякнули фахівці.
Блакитний
Яскраво-блакитний відтінок освіжає вітальню / Фото Salvesen Graham
Бежевий
Заспокійливі тони завжди будуть в тренді / Фото Albion Nord
Шавлія
Приглушений відтінок зеленого зараз дуже популярний / Фото Arlo & Jacob
Теракота
"Зігрітий сонцем колір" додає тепла у вітальні / Фото Damien Langlois-Meurinne Studio
Ніжно-рожевий
Це один із найулюбленіших кольорів дизайнерів / Фото Sascal Studio