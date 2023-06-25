Для багатьох із нас вітальня – це місце, де ми проводимо більшу частину свого часу: від відпочинку та перегляду телевізора до розваг з друзями та сім'єю. Тому цей простір має бути затишним та привабливим, а ще має відображати ваш унікальний та індивідуальний стиль.

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Вибір кольорів може бути нелегким процесом, оскільки їх дуже багато. Та дизайнери відібрали 5 найкращих тонів, які вони радо використовують у 2023 році.

"Це дуже заспокійливі, позитивні відтінки з позачасовою якістю, які приглушені, але не зникають на задньому плані", – натякнули фахівці.

Блакитний

Яскраво-блакитний відтінок освіжає вітальню / Фото Salvesen Graham

Бежевий

Заспокійливі тони завжди будуть в тренді / Фото Albion Nord

Шавлія

Приглушений відтінок зеленого зараз дуже популярний / Фото Arlo & Jacob

Теракота

"Зігрітий сонцем колір" додає тепла у вітальні / Фото Damien Langlois-Meurinne Studio

Ніжно-рожевий

Це один із найулюбленіших кольорів дизайнерів / Фото Sascal Studio