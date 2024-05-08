Идеальные цвета краски в мае – это те, которые воспроизводят красоту природы. Неудивительно, что в этом месяце популярность прогнозируют изумрудно-зеленому, ярко-желтому и голубому.

Обратите внимание Появился рейтинг лучших застройщиков Киева: КН РИЕЛ вошла в тройку лидеров

Бледно-голубой

Светло-голубая кухня с темно-зелеными тумбами / Фото Benjamin Moore

Оттенок неба и моря не может оставаться в стороне весной. Он помогает создать возвышенную и оптимистичную атмосферу, которая успокаивает.

Изумрудный

Темно-зеленая гостиная с красными акцентными стульями / Фото White Arrow

Это королевский оттенок зеленого, который обожают использовать на кухне, а также в гостиной. Он хорошо сочетается с приглушенным коричневым или бледно-голубым.

Лимонно-желтый

Желтая гостиная с белыми глянцевыми стенами / Фото Tim Salisbury

Солнечный оттенок, который называют "самым жизнерадостным цветом". Неудивительно, что он переживает ренессанс в мае.

Бледно-розовый

Розовая английская кухня / Фото Plain English Kitchens

Этот мягкий оттенок розового является отличной альтернативой обычным нейтральным тонам. Лучше всего использовать бледно-розовую краску в спальне или в ванной комнате.

Бирюзовый

Эффектная бирюзовая кухня с мраморной панелью / Фото Future

Возвышенный, но спокойный оттенок, стирающий границы между синим и зеленым. Дизайнеры говорят, что он ассоциируется с позитивом, счастьем и спокойствием, потому что имеет биофильную природу.