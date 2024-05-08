Цвета мая 2024: какие восхитительные оттенки снова становятся популярными
Источник:Homes & Gardens
Май - отличное время, чтобы добавить немного цвета в нейтральные интерьеры. Дизайнеры рассказали, какие оттенки станут трендовыми в этом месяце.
Идеальные цвета краски в мае – это те, которые воспроизводят красоту природы. Неудивительно, что в этом месяце популярность прогнозируют изумрудно-зеленому, ярко-желтому и голубому.
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Бледно-голубой
Оттенок неба и моря не может оставаться в стороне весной. Он помогает создать возвышенную и оптимистичную атмосферу, которая успокаивает.
Изумрудный
Это королевский оттенок зеленого, который обожают использовать на кухне, а также в гостиной. Он хорошо сочетается с приглушенным коричневым или бледно-голубым.
Лимонно-желтый
Солнечный оттенок, который называют "самым жизнерадостным цветом". Неудивительно, что он переживает ренессанс в мае.
Бледно-розовый
Этот мягкий оттенок розового является отличной альтернативой обычным нейтральным тонам. Лучше всего использовать бледно-розовую краску в спальне или в ванной комнате.
Бирюзовый
Возвышенный, но спокойный оттенок, стирающий границы между синим и зеленым. Дизайнеры говорят, что он ассоциируется с позитивом, счастьем и спокойствием, потому что имеет биофильную природу.