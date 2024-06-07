7 лучших цветов, которые являются трендом лета 2024 года: подборка от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Во время летнего сезона этого года будут доминировать мягкие пастельные и несколько темных тонов. Главная особенность этой цветовой палитры в том, что она напоминает нам о природе за окном.
Летние цвета не только повышают эстетическую привлекательность наших интерьеров, но и положительно влияют на настроение. Например, бледно-желтый добавляет тепла и ощущение легкости. А разве спокойная и уютная атмосфера – это не то, что нам нужно летом?
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Дизайнеры отобрали 7 цветов для нынешнего летнего сезона, среди которых каждый найдет свой. Эксперты говорят, что характерная особенность новой палитры – отход от оригинальных ярких тонов. Их приглушенные оттенки значительно приятнее, да еще и создают нужный эффект.
Персиковый
Коричневый
Коричневые детали в гостиной максималистского стиля / Фото Andrew Martin
Синий
Зеленый
Масляно-желтый
Нежно-голубой
Пудровый
Лучший способ освежить интерьер – изменить цвет краски. Однако обновление определенных декоративных деталей тоже поможет улучшить атмосферу в комнатах.