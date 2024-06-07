Літні кольори не тільки підвищують естетичну привабливість наших інтер'єрів, але й позитивно впливають на настрій. Наприклад, блідо-жовтий додає тепла та відчуття легкості. А хіба спокійна й затишна атмосфера – це не те, що нам потрібно влітку?

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Дизайнери відібрали 7 кольорів для цьогорічного літнього сезону, серед яких кожен знайде свій. Експерти кажуть, що характерна особливість нової палітри – відхід від оригінальних яскравих тонів. Їхні приглушені відтінки значно приємніші, та ще й створюють потрібний ефект.

Персиковий

Вітальня з акцентною персиковою стіною / Фото Matthew Williamson

Коричневий

Коричневі деталі у вітальні максималістського стилю / Фото Andrew Martin

Синій

Розкішний синій колір у гостьовій кімнаті / Фото Nadia Watts Interior Design

Зелений

Вітальня та передпокій у зелених відтінках / Фото Studio Duggan

Масляно-жовтий

Найпопулярніший відтінок жовтого на кухні / Фото Original BTC

Ніжно-блакитний

Блакитні стіни у традиційній вітальні / Фото Fanny Radvik

Пудровий

Найкращий нейтральний відтінок для стін у спальні / Фото Studio Duggan

Найкращий спосіб освіжити інтер'єр – змінити колір фарби. Проте оновлення певних декоративних деталей теж допоможе покращити атмосферу в кімнатах.