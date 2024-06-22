Ну очень элегантные: какие шторы стали популярным и неожиданным трендом 2024 года

В течение последних нескольких лет в мире декора доминировала тенденция "дизайна расчески". Фестончатые края можно было часто увидеть на подушках или коврах. Однако на этом тренд не остановился – "расчески" добрались и до штор.

Хотя узор расческа не является чем-то новым, он не исчезает из списка трендов. В то же время волны и различные завивки потеряли популярность.

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Как выглядят шторы с фестончатыми краями

Узор-гребешок на краях штор придает игривый, причудливый вид любому интерьеру. Такие занавеси "смягчают" комнату и делают современный интерьер нестандартным.

По словам американского эксперта по трендам Дайны Джонсон, "расчески" является частью более широкого тренда, который заключается в романтизации жизни через интерьер. Ведь наши дома – это наши убежища, где мы хотим чувствовать себя расслабленно и комфортно.

Прогнозы главных тенденций этого года указывают на то, что потребители жаждут уюта, поскольку они хотят наслаждаться приятными мелочами в своем доме ежедневно,

– отметили дизайнеры.

Шторы с краями-гребешками / Фото Bed, Bath & Beyond, Zara Home, West Elm

Эксперты сравнивают нынешний тренд на расчески с рождественским декором 2023 года, в котором обязательным элементом были бантики. Кажется, они снова будут актуальными в это Рождество. А это также означает, что игривые края оборки с расческами тоже пока что никуда не денутся.