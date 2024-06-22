Хоча візерунок гребінець не є чимось новим, він не зникає зі списку трендів. Водночас хвилі та різноманітні завивки втратили популярність.

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Який вигляд мають штори з фестончастими краями

Візерунок-гребінець на краях штор надає грайливого, химерного вигляду будь-якому інтер'єру. Такі завіси "пом'якшують" кімнату й роблять сучасний інтер'єр нестандартним.

За словами американської експертки з трендів Дайни Джонсон, "гребінці" є частиною ширшого тренду, який поглягає в романтизації життя через інтер'єр. Адже наші домівки – це наші прихистки, де ми хочемо почуватися розслаблено та комфортно.

Прогнози головних тенденцій цього року вказують на те, що споживачі жадають затишку, оскільки вони хочуть насолоджуватися приємними дрібницями у своєму домі щодня,

– зазначили дизайнери.

Штори з краями-гребінцями / Фото Bed, Bath & Beyond, Zara Home, West Elm

Експерти порівнюють теперішній тренд на гребінці з різдвяним декором 2023 року, в якому обов'язковим елементом були бантики. Здається, вони знову будуть актуальними цього Різдва. А це також означає, що грайливі краї оборки з гребінцями теж поки що нікуди не подінуться.