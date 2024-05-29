Снова станет трендом: какой популярный цвет краски возвращается из 1970-х

Яркие цвета были в моде в 1970-х годах, когда в ретроинтерьерах использовали много оранжевого, золотого и зеленого. Один из таких оттенков краски снова становится популярным в 2024 году.

Эксперты говорят, что оттенок с названием "желтый урожай" возвращается в современные интерьеры, но с определенной изюминкой. Количество поисковых запросов со словом "желтый" на разных платформах выросло в несколько раз.

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Желтый цвет снова становится популярным

Количество поисковых запросов в гугле с названием "желтые кухонные стены" выросло на 50 процентов за последний месяц, а "желтую краску для стен" ищут аж на 133 процента больше.

За последний месяц на пинтересте количество поисковых запросов "желтая кухня" выросло на 200 процентов, а "желтый коридор" – на 20 процентов.

Бледно-желтый оттенок краски / Фото Design Cafe

Британский эксперт по цветам Майкл Роллан говорит, что сейчас люди выбирают мягкие оттенки желтого. Для них тот цвет, что был трендом 1970-х является слишком насыщенным. Эксперт думает, что самым популярным будет масляно-желтый.

Люблю этот оттенок за универсальность. Независимо от того, в какой комнате вы используете теплый желтый, он всюду создаст успокаивающую атмосферу. Это одна из причин, почему он настолько популярен и в жилых помещениях, и на кухнях,

– поделился Майкл Роллан.

Адаптация желтого цвета под современные потребности дает возможность сочетать его со многими другими цветами. В частности, для сбалансированности желтый сочетают с землистыми тонами. А для того, чтобы создать контраст, выбирают в пару темно-синий.