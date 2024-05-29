Експерти кажуть, що відтінок з назвою "жовтий урожай" повертається в сучасні інтер'єри, але з певною родзинкою. Кількість пошукових запитів зі словом "жовтий" на різних платформах зросла в кілька разів.

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Жовтий колір знову стає популярним

Кількість пошукових запитів у ґуґлі з назвою "жовті кухонні стіни" зросла на 50 відсотків за останній місяць, а "жовту фарбу для стін" шукають аж на 133 відсотки більше.

За останній місяць на пінтересті кількість пошукових запитів "жовта кухня" зросла на 200 відсотків, а "жовтий коридор" – на 20 відсотків.

Блідо-жовтий відтінок фарби / Фото Design Cafe

Британський експерт із кольорів Майкл Роллан каже, що зараз люди обирають м'які відтінки жовтого. Для них той колір, що був трендом 1970-х є надто насиченим. Експерт гадає, що найпопулярнішим буде масляно-жовтий.

Люблю цей відтінок за універсальність. Незалежно від того, в якій кімнаті ви використовуєте теплий жовтий, він усюди створить заспокійливу атмосферу. Це одна з причин, чому він настільки популярний і в житлових приміщеннях, і на кухнях,

– поділився Майкл Роллан.

Адаптація жовтого кольору під сучасні потреби дає можливість поєднувати його з багатьма іншими кольорами. Зокрема, для збалансованості жовтий поєднують із землистими тонами. А для того, щоб створити контраст, обирають до пари темно-синій.