Какой цвет дерева снова в тренде: дизайнеры говорят, что он идеальный

Светлая белая древесина остается популярной тенденцией дизайна интерьера. Но это не единственный оригинальный оттенок дерева, который сейчас в тренде.

Дизайнеры говорят, что популярными снова стали темные тона древесины. Это грецкий орех, вишня или красное дерево. Они насыщенные и глубокие, пронизаны теплом, шармом и характером.

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Темная древесина снова в тренде

Темно-синяя гостиная с отделкой из темного дерева / Фото Jamie Haller

"Возвращение к темному дереву во многом связано с популярностью бежевого цвета. Дело в том, что темная древесина выглядит невероятно с более теплыми нейтральными тонами, поэтому так, это имеет смысл", – замечает американский дизайнер интерьера Бетани Адамс.

Деревянные акценты в темных теплых оттенках добавляют уюта и изысканности в интерьере. "Темная древесина с теплыми свойствами, например красное дерево и дуб, идеально поддается эстетике, особенно в сочетании с насыщенными текстурами, например кашемир, шерсть, бархат", – добавляет еще один американский дизайнер Кэти Куо.

Современная столовая с большим обеденным столом из темного дерева / Фото OKA

Многие считают, что мебель из темного дерева – это тенденция для интерьеров в классическом или ином старомодном стиле. Но дизайнеры убеждают. что насыщенность и глубина теплых древесных тонов создает привлекательную атмосферу в дизайне любого стиля.