Дизайнери кажуть, що популярними знову стали темні тони деревини. Це волоський горіх, вишня або червоне дерево. Вони насичені та глибокі, пронизані теплом, шармом і характером.

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Темна деревина знову в тренді

Темно-синя вітальня з оздобленням з темного дерева / Фото Jamie Haller

"Повернення до темного дерева багато в чому пов'язане з популярністю бежевого кольору. Річ у тім, що темна деревина виглядає неймовірно з більш теплими нейтральними тонами, тому так, це має сенс", – зауважує американська дизайнерка інтер'єру Бетані Адамс.

Дерев'яні акценти в темніших теплих відтінках додають затишку та вишуканості в інтер'єрі. "Темніша деревина з теплими властивостями, як-от червоне дерево та дуб, ідеально піддається естетиці, особливо в поєднанні з насиченими текстурами, як-от кашемір, вовна, оксамит", – додає ще одна американська дизайнерка Кеті Куо.

Сучасна їдальня з великим обіднім столом з темного дерева / Фото OKA

Багато хто вважає, що меблі з темного дерева – це тенденція для інтер'єрів у класичному чи іншому старомодному стилі. Та дизайнери переконують. що насиченість і глибина теплих деревних тонів створює привабливу атмосферу в дизайні будь-якого стилю.