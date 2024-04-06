Три устаревшие тенденции в дизайне 90-х, которые все снова используют в 2024 году

В 1990-е появилось много интересных трендов в мире дизайна, которые мы используем до сих пор. Однако некоторые тенденции этого года становятся по-особенному популярными.

Тренды 90-х нравились далеко не всем, в частности фиолетовые спальни или большое количество декора из хрома на кухне. Но все тенденции, которые возвращаются со временем, переосмысливают в соответствии с предпочтениями и потребностями современного общества. Вот какие обновленные тренды становятся очень популярными в этом году.

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Кухонные поверхности из ржавчиностойкой стали

Рабочая поверхность из ржавостойкой стали / Фото Officine Gullo

"Ржавчиностойкая сталь является долговечной и неприхотливой в обслуживании, поэтому это идеальный материал для задней панели в наше время. Из него можно сделать большие сложные детали с приваренными раковинами и сливными отверстиями без так называемых швов, где могут накапливаться бактерии и грязь", – говорит британский дизайнер Том Эдмондс.

В 1990-х ржавчиностойкая сталь была везде: от светильников и ножек мебели до кухонных панелей и фурнитуры. Теперь эта тенденция возвращается.

Кухонная мебель из дуба

Кухни с дубовыми шкафами / Фото Ledbury Studio

Дубовые кухонные шкафы, в частности медового оттенка, были распространены на кухнях 90-х. Эта тенденция обеспечивала визуально теплый дизайн и традиционный вид.

За последние несколько лет появилось несколько новых и интересных техник по изготовлению дубовой мебели, которые оживили этот материал, сделав его современным фаворитом. Кухни из дуба сейчас снова считают неизменно стильными, а дизайны с использованием экологически произведенной древесины популярны как никогда.

Бежевые стены в гостиной или спальне

Гостиная в нейтральных оттенках / Фото TR Studio

Оттенок волшебных магнолий и бежевый тон были очень распространены в дизайнах 90-х годов. В 2024-м отделка именно бежевым цветом снова в тренде. Теперь его называют "новым нейтралом". Многие люди снова используют бежевый для создания беззаботных, спокойных и живых интерьеров.