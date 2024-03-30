Эксперты, опираясь на опыт, говорят, что очень часто ковер в гостиной стелют на весь пол. Также его любят располагать в центре, а тогда ставить диван или кресла только частично.

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Постелите ковер на весь пол

Если вы хотите организовать целостный вид в интерьере гостиной, то дизайнеры советуют стелить ковер на весь пол. А тогда разместить на это покрытие ключевые предметы мебели, например диваны, стол, кресла и тому подобное.

Некоторые американские дизайнеры утверждают, что этот вариант будет очень уместным в комнатах неправильной формы.

Выберите меньший ковер и поставьте мебель частично

Современная гостиная с серым ковром / Фото Hibou Design & Co.

В некоторых гостиных, особенно в небольших, разместить мебель поверх ковра полностью не удастся. В таких случаях дизайнеры советуют размещать только ее переднюю часть. По словам дизайнеров, это тоже создаст целостный дизайн.

Расположите ковер просто в центре или уголке гостиной

Первые два варианта продуманы специалистами, а затем и лучшие для дизайна уютной и стильной гостиной. Но если вы не хотите долго думать, то можете постелить ковер там, где вам удобно.

Важно только расположить диван в центре покрытия. Части ковра с обеих сторон должны быть ровными.