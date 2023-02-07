Основные идеи: каким должен быть дизайн интерьера в 2023 году

Каждый год тренды дизайна интерьеров претерпевают трансформации. Что-то вечное, а что-то уходит в прошлое. Чего ждать в 2023-м – читайте в материале.

Тенденции дизайна интерьера на 2023 год принесут много свежести. В следующем году нас ждут изменения в пространствах, продиктованных опытом последних лет.

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Мультифункциональность

Модные интерьеры-2023 выполняют много функций. Речь идет о просторах, объединяющих несколько зон, к примеру, гостиную со столовой и кухней или спальню с кабинетом. Однако этот тренд не нов и известен нам уже несколько сезонов.

Прекрасное пространство / Фото unsplash

Экология и возвращение к природе

Новые тренды вдохновлены природой и использованием экологических решений. В модных интерьерах следует использовать натуральные материалы. Очень популярным является использование подержанной мебели, или той, которая изготовлена из дерева или переработанных отходов.

Также в моду входят эстетичные корзины, позволяющие разделять мусор или энергосберегающие лампочки – эти решения стали неотделимым элементом интерьера.

Экологично и стильно / Фото unsplash

Комфортный домашний офис

Последние годы продемонстрировали, что дом – это крепость. Дизайн интерьера в 2023 году будет сосредоточен на создании удобного, стильного, элегантного и функционального офисного пространства.

Место вдохновения / Фото unsplash

Городские джунгли

Тренд городских джунглей и биофилии, то есть любви к растениям, станет актуальным в 2023 году. Квартиры наполнятся зеленью. Тренд городских джунглей основан на убеждении, что даже в центре города можно жить как на природе. Растения в интерьере не только придают красоты, но и прекрасно влияют на наш организм. Окружайте себя растениями для уюта и здоровья!

Так уютно и красиво / Фото unsplash

Дань животным

В мебельных трендах 2023 года можно увидеть явный уклон на четырехлапых жителей наших домов. Аксессуары для домашних животных присутствуют в предложениях большинства магазинов интерьера, работающих в соответствии с трендами. Элементы устройства для животных не только функциональны и дружны к четырехлапым, но и могут похвастаться стилем.