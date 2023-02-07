Тенденції дизайну інтер’єру на 2023 рік принесуть багато свіжості. У наступному році нас чекають зміни у просторах, які продиктовані досвідом останніх років.

Цікаво Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"

Мультифункціональність

Модні інтер'єри-2023 виконують багато функцій. Мова йде про простори, які поєднують кілька зон, до прикладу, вітальню з їдальнею і кухнею або спальню з кабінетом. Однак цей тренд не новий і відомий нам уже кілька сезонів.

Чудовий простір / Фото unsplash

Екологія та повернення до природи

Нові тренди натхненні природою та використанням екологічних рішень. У модних інтер'єрах варто використовувати натуральні матеріали. Дуже популярним є використання вживаних меблів, або ж тих, які виготовлені з дерева чи перероблених відходів.

Також у моду входять естетичні кошики, що дозволяють розділяти сміття чи енергоощадні лампочки – ці рішення вже стали невіддільним елементом інтер’єру.

Екологічно та стильно / Фото unsplash

Комфортний домашній офіс

Останні роки продемонстрували, що дім – це фортеця. Дизайн інтер’єру у 2023 році буде дуже зосереджений на створенні зручного, стильного, елегантного та функціонального офісного простору.

Місце натхнення / Фото unsplash

Міські джунглі

Тренд міських джунглів і біофілії, тобто любові до рослин, стане актуальним у 2023 році. Квартири наповняться зеленню. Тренд міських джунглів базується на переконанні, що навіть у центрі міста можна жити як на природі. Рослини в інтер'єрі не лише додають краси, а й чудово впливають на наш організм. Оточуйте себе рослинами для затишку та здоров’я!

Так затишно та гарно / Фото unsplash

Данина тваринам

У меблевих трендах 2023 року можна побачити явний уклін на чотирилапих мешканців наших осель. Аксесуари для домашніх тварин присутні в пропозиціях більшості магазинів інтер'єру, що працюють відповідно до трендів. Елементи облаштування для тварин не тільки функціональні та дружні до чотирилапих, а й можуть похизуватися стилем.