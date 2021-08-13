В 2022 году в интерьере будут актуальны три цвета. Какие именно и как их использовать – рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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Какие цвета будут актуальны в 2022 году

Ксения Коваль отметила, что в следующем году главными цветами в интерьере станут синий, зеленый и черный.

Ежегодное изучение актуальной цветовой гаммы – это не повод каждый раз менять палитру для интерьера, но это возможность пересмотреть, добавить что-то новое в существующий дизайн,

– отметила Ксения Коваль.

Синий – один из трендовых цветов 2022 года / Фото из инстаграма Ксении Коваль

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По ее словам, зная, что будет актуально в будущем, можно примерить "на себя" тенденции и использовать у себя дома.

Зеленый цвет можно использовать в качестве акцентов / Фото из инстаграма Ксении Коваль

Итак, один из вариантов цветовой палитры будущего года за прекрасным трио: благородным синим, водно-зеленым и черным (вариант – серым),

– рассказала дизайнер интерьера.

Серый и черный цвета впишутся в любое жилье / Фото из инстаграма Ксении Коваль