Тренды в интерьере, которые никогда не выйдут из моды: ТОП-5

Каждый владелец хочет сделать жилье максимально современным и стильным. Однако тренды в интерьере постоянно меняются.

Для того чтобы квартира оставалась модной, следует использовать решения, которые всегда актуальны. 5 из таких назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Какие тренды всегда будут в моде

Базовые цвета

В тренде – натуральность. События последних лет только усилили его. Самоизоляция, карантинные ограничения подтолкнули людей к выбору спокойных цветов и оттенков. Это проявляется как в отделке, так и в деталях.

Округлые формы

Мягкость и женственные формы, по словам дизайнера интерьера, сейчас на пике. Это касается и архитектурных решений, и выбора мебели, и декора. Модные ранее строгие линии и планировка смягчаются мебелью без углов.

Спокойные оттенки – тренд в интерьере / Фото pinterest

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Минимализм

В пространстве важно наличие воздуха и свободного места. Декор используется минимально. Также не следует использовать много предметов мебели.

Натуральность

Вдохновение природой — важно окружать себя натуральными материалами и фактурами. Это касается всего: и отделки, и мебели, и декора,

– уточнила Виктория Файнблат.

Совмещенные пространства с сохранением приватности

Дизайнер интерьера рассказала, что объединение помещений является модным решением. В частности принято совмещать кухню и гостиную, кухню и столовую и пр.

Текст публикации Виктории Файнблат:

Тренды, которые никогда не выйдут из моды!

Базовые цвета — в выборе цвета два фактора. Главным трендом до 2021-2022 года по-прежнему остается "натуральность", и пандемия только усилила это дизайн – направление. Мы стали гораздо больше времени проводить дома, и спокойные детали в окружении стали только приветствоваться.

Округлые формы — мягкость и женственные формы сегодня на пике: это касается и архитектурных решений, и выбора мебели, и декора. Это не новая тенденция, но сформировалась она не так давно. Сегодня строгие линии и планировка смягчается мебелью без углов.

Минимализм — речь идет о минимальном декорировании и использовании мебели. Наличие воздуха и свободного места — основное требование к квартире.

Вдохновение природой — важно окружать себя натуральными материалами и фактурами. Это касается всего: и отделки, и мебели, и декора.

Совмещенные пространства с сохранением приватности. Этот тренд совместил в себе целых два. Первый — совмещение пространства. Отдельная кухня и гостиная сегодня не популярны. Многие дизайнеры стараются объединить комнаты, превратив зал в кухню – гостиную – столовую по принципу лофта.