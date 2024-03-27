Дом в стиле домика на дереве с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами построили совсем недавно, а именно в прошлом году. Но даже за это короткое время его уже успели показать в телепрограмме. Стоимость дома на самом деле очень высокая – 7,9 миллиона долларов.

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Пожить в таком месте мечтают все

Дом спроектировали так, чтобы захватить максимальное количество естественного света, чтобы владелец или владелица смогли наслаждаться природой даже изнутри. Больше всего панорамных окон и стеклянных дверей есть в гостиной. Также прекрасным местом является спальня сверху с символическими лежанками.

В доме есть бонусная комната, которую можно использовать как уголок для чтения, студию йоги или дополнительную спальню.

Треугольный домик расположен в закрытом комплексе с доступом к частному клубу, где предлагают катание на горных велосипедах, рыбалку, пешие прогулки, катание на байдарках, гребля, катание на лодках, стрельбу из лука и тир, катание на лошадях и прочее.

Очень уютный интерьер / Фото Kalispell Visua

Жители этого района в основном строят основное семейное жилье с отдельным гостевым помещением. То есть они живут там семьями. Собственно, большинство потенциальных покупателей интересовались жильем именно для семьи.