В стиле домика на дереве: это самое уютное жилье в лесу, которое только может быть
Источник:Realtor
Это просто сказочный деревянный домик в лесу небольшого городка Монтаны. Он построен на возвышении и состоит из двух треугольных конструкций.
Дом в стиле домика на дереве с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами построили совсем недавно, а именно в прошлом году. Но даже за это короткое время его уже успели показать в телепрограмме. Стоимость дома на самом деле очень высокая – 7,9 миллиона долларов.
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Пожить в таком месте мечтают все
Дом спроектировали так, чтобы захватить максимальное количество естественного света, чтобы владелец или владелица смогли наслаждаться природой даже изнутри. Больше всего панорамных окон и стеклянных дверей есть в гостиной. Также прекрасным местом является спальня сверху с символическими лежанками.
В доме есть бонусная комната, которую можно использовать как уголок для чтения, студию йоги или дополнительную спальню.
Треугольный домик расположен в закрытом комплексе с доступом к частному клубу, где предлагают катание на горных велосипедах, рыбалку, пешие прогулки, катание на байдарках, гребля, катание на лодках, стрельбу из лука и тир, катание на лошадях и прочее.
Очень уютный интерьер / Фото Kalispell Visua
Жители этого района в основном строят основное семейное жилье с отдельным гостевым помещением. То есть они живут там семьями. Собственно, большинство потенциальных покупателей интересовались жильем именно для семьи.