Особняк с 30 спальнями: какая цена такого жилья в Австралии

Исторический особняк с 30 спальнями в Балвине установил новый рекорд для пригорода. Даже после колоссального понижения цены на 7 миллионов долларов он остается самым дорогим домом.

Огромный особняк продали на прошлой неделе примерно за 13-14 миллионов долларов. Это установило новый рекорд – самая высокая цена в пригороде. Ранее самым дорогим считался дом за 9,5 миллиона долларов, проданный в 2021 году.

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Роскошный особняк, вмещающий 30 спален

Особняк, похожий на дом кинозвезды Голливуда, являлся комплексом роскошных квартир для пенсионеров, прежде чем его выставили на продажу в октябре прошлого года.

Сначала его пытались продать за колоссальные 20 – 21 миллион долларов. Впоследствии он появился на рынке повторно по цене меньше 7 миллионов долларов.

Собственность площадью 5027 квадратных метров. Особняк начали строить в начале 30-х годов. Сначала это был двухэтажный дом, служивший жильем для владельца сети магазинов.

Бывший шарм сохранился в нескольких комнатах / Фото Realestate

В доме сохранился оригинальный большой танцевальный зал, а также мозаичные полы с инициалами первого владельца. Все это можно увидеть у входа на северное крыльцо.

К собственности принадлежат еще четыре здания, простирающиеся на 2 469 квадратных метров. Они расположены на "второй самой высокой точке Мельбурна, 118 метров над уровнем моря с видом на горизонт".



Особняк расположен очень высоко, поэтому его хорошо виден свысока / Фото Realestate