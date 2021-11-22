В Литве зафиксировано рекордное подорожание недвижимости
Источник:ober-haus
Согласно данным Ober-Haus, в Литве продолжается рост цен на недвижимость. И речь идет не только о новом жилье, но и о домах советской застройки.
За текущий год стоимость недвижимости в Литве выросла на 20,8%. эксперты добавляют, что чем больше город, тем существеннее рост цен.
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Как распределились цены
В крупных городах зафиксировано подорожание более чем на 20%:
- в Вильнюсе – на 22%,
- в Каунасе – на 20,2%,
- в Клайпеде – на 18%,
- в Шяуляй – на 19,3%
- в Паневежисе – на 20,3%.
Спрос не снижается, поэтому цены продолжают расти, в октябре был зафиксирован рекордный рост цен. В Вильнюсе за год старые квартиры подорожали на 19,7%, а новые – на 24,8%,
– заявил представитель Ober-Haus Раймондас Регинис.
Какие факторы влияют на ценовую политику
По словам аналитика Арнольдаса Антанавичюса, реальные сделки на вторичном рынке попадают в статистику позже, поэтому суммы сделок можно увидеть не сразу. К тому же, не все объекты сразу находят своего покупателя.
Продавцы склонны ждать покупателя, который заплатит больше, поэтому в один месяц сделок бывает больше, а в другой – меньше, это сказывается на колебаниях цен,
– объяснил Антановичюс.
По мнению представителя Ober-Haus Марюса Чулада, цены на недвижимость начинают беспокоить население, поскольку становятся недоступными для покупателей. Беспокойство вызывает и тот факт, что цены растут и на вторичное жилье.