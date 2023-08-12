Два места, где обязательно нужно убрать к началу осени

Каждое время года мы по-разному бываем дома, носим разную одежду и обеспечиваем себя разными сезонными продуктами. Поскольку скоро наступит осень, следует подготовить свое жилье.

Осень – сезон для отдыха в домах, поскольку погода становится холоднее. Трудно по-настоящему отдохнуть в беспорядочном, захламленном доме. Поэтому перед началом этой поры следует сделать генеральную уборку, не забывая о двух важных местах.

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Кладовая

Хорошей идеей будет организовать место в амбаре. Выбросьте испорченные продукты, убирайте, освободив место для сезонной еды.

"Большинство людей не задумываются об одной вещи, переходя с лета на осень – об изменении пищи! Выбросьте любые просроченные продукты, чтобы освободить место для новых – ингредиентов для яблочного пирога и супов", – говорит эксперт по благоустройству дома Джошуа Бартлетт.

То же касается вашего холодильника и морозильной камеры.



Уберите во всех местах, где храните еду, в частности в амбаре / Фото Martin Moore

Шкаф с одеждой

Далее пора заглянуть в шкафы и убрать вещи, которые мы давно не одевали. Также спрячьте летнюю одежду и обувь. Подумайте о том, чтобы продать или отдать вещи, которые вы не носите. Безжалостная уборка перед тем, как положить что-то новое в гардероб, безусловно, облегчит организацию маленького шкафа с большим количеством одежды.

Эксперты советуют приобрести дополнительные контейнеры для уборки шкафа, чтобы ускорить этот процесс. Но лучший вариант – это большие вакуумные пакеты, которые занимают мало места и принимают удобную форму.