Если знать правильный порядок, можно облегчить любую скучную домашнюю работу. Эксперт по экологической уборке Алисия Соколовский рассказала, с чего начать и как это сделать без агрессивных химикатов.

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Что убирать в ванной в первую очередь

Сначала эксперт советует мыть ванную и душевую кабину, а также раковину.

"Уксус и вода или пищевая сода и вода отлично работают, очищая мыльную пену, которая скапливается в ваннах, душах и раковинах. Если вы обнаружите, что эти растворы недостаточно эффективные для тех участков, которые трудно очистить, попробуйте смешать соду и уксус, чтобы сделать пасту. Нанесите пасту на более сложные участки и оставьте на время, чтобы кислота в уксусе могла помочь расщепить накипь", – объясняет Алисия Соколовский.

Какой правильный порядок

Сначала следует налить в раковину, ванную и душ моющее средство и оставить, чтобы оно начало бороться с грязью. Затем вынесите ковры, если они есть, и очистите их. Затем промойте раковину, ванную и душевую кабину. Затем протрите все остальное от пыли. Наконец помойте унитаз, а затем пол.

Унитаз нужно мыть на исходе уборки / Фото Pexels

Чего нельзя делать во время уборки

Убирая ванную комнату, не используйте одну и ту же ткань или чистящую губку.

Это может не только распространять бактерии в кран, но и крестно загрязнить раковину слишком абразивными или агрессивными химикатами. Для раковины, ванной и унитаза берите новую тряпку.