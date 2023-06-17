Как часто следует убирать ванную, чтобы в ней не накапливались микробы
Источник:Homes & Gardens
Может показаться, что окончательного ответа на этот вопрос нет. Ведь ванные комнаты могут загрязняться в любой момент. Но речь идет не только об уборке, но и глубокой очистке.
Знать, как эффективно убирать ванную, важно для сохранения чистоты и должной личной гигиены. Но не менее важно знать, как часто вы должны проводить эту уборку. Мы обратились за ответом к экспертам.
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Как часто нужно убирать ванну
По словам американского эксперта Дориана Алвеса, основателя и генерального директора Silent Maids, вы должны тщательно убирать ванную комнату раз в неделю.
"Ванные комнаты имеют много разных уголков и щелей, которые требуют постоянного ухода. Полотенца, туалетная бумага и одежда также образуют много пыли. Вот почему ванную комнату следует тщательно убирать по крайней мере раз в неделю", – говорит Дориан.
Специалист также рекомендует делать точечную уборку по крайней мере один раз между глубокой уборкой, и в общем, когда вы считаете это нужным. Во время точечной уборки Дориан предлагает сосредоточиться на местах, подверженных загрязнению. Это может быть, например, туалет и труднодоступные места позади него.
Такие вещи, как лак для волос, зубная паста, кремы и все безделушки тоже собирают пыль и грязь. Не забывайте вытирать их влажной тряпкой.
"Мы рекомендуем тратить как минимум 1 час в неделю на уборку ванной комнаты, чтобы избежать накопления бактерий", – говорит эксперт.