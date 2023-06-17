Знати, як ефективно прибирати ванну кімнату, важливо для збереження чистоти та належної особистої гігієни. Та не менш важливо знати, як часто ви повинні проводити це прибирання. Ми звернулися за відповіддю до експертів.

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Як часто потрібно прибирати ванну

За словами американського експерта Доріана Алвеса, засновника та генерального директора Silent Maids , ви повинні ретельно прибирати ванну кімнату раз на тиждень .

"Ванні кімнати мають багато різних куточків і щілин, які вимагають постійного догляду. Рушники, туалетний папір і одяг також утворюють багато пилу. Ось чому ванну кімнату слід ретельно прибирати принаймні раз на тиждень", – каже Доріан.

Фахівець також рекомендує робити точкове прибирання принаймні один раз поміж глибоким прибиранням, і загалом коли ви вважаєте це за потрібне. Під час точкового прибирання Доріан пропонує зосередитися на місцях, схильних до забруднення. Це може бути, наприклад, туалет і важкодоступні місця позаду нього.

Мити унітаз треба частіше, ніж робити звичайне прибирання / Фото Pexels

Такі речі, як лак для волосся, зубна паста, креми та всі дрібнички теж збирають пил і бруд. Не забувайте витирати їх вологою ганчіркою.

"Ми рекомендуємо витрачати принаймні 1 годину на тиждень на прибирання ванної кімнати, щоб уникнути накопичення бактерій", – говорить експерт.