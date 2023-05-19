Singing Birds – это собственность площадью 1,29 гектара в Квинсленде, Австралия. Здесь есть коттедж, бассейн, живописный ручей с естественным кустарником.

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Уединенный дом в тропическом лесу

Жилье построено из всех видов древесины тропического леса Крайнего Севера Квинсленда, и все они являются редкими деревьями.

– рассказала агент по продажам Соня Пул.

Жилье вмещает три спальни, ванную комнату, гостиную со встроенным баром, отдельную кухню, веранду, патио и прачечную.

"В доме есть французская дверь, изготовленная на заказ, и окна из шелковистой дубовой древесины, которая выдерживалась в течение 40 лет", – добавляет агент по продажам.

Гостиная из редких пород древесины / Фото Realestate

Также на территории есть однокомнатное жилье с круглой террасой с видом на бассейн. Рядом есть волшебный ручей, словно из сказки. Лес привлекает много диких животных, среди которых: валлаби, зимородки, белые гигантские цапли, солнечные птицы и многие другие.

Бассейн окружает невероятная природа / Фото Realestate

Соня Пул говорит, что недвижимость появилась на рынке меньше недели назад, но уже вызвала значительный интерес. "Каждый, кто осматривал это имущество, хотел его приобрести", – добавила агент по продажам.

Спальня с панорамными окнами / Фото Realestate