Тайник в тропическом лесу: на рынке появился уединенный коттедж, который построил художник
Источник:Realestate
Домик в тропическом лесу станет прекрасным жильем для тех, кто любит жить вдали от людей. Это уникальный дом, построенный художник своими руками.
Singing Birds – это собственность площадью 1,29 гектара в Квинсленде, Австралия. Здесь есть коттедж, бассейн, живописный ручей с естественным кустарником.
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Уединенный дом в тропическом лесу
Жилье построено из всех видов древесины тропического леса Крайнего Севера Квинсленда, и все они являются редкими деревьями.
– рассказала агент по продажам Соня Пул.
Жилье вмещает три спальни, ванную комнату, гостиную со встроенным баром, отдельную кухню, веранду, патио и прачечную.
"В доме есть французская дверь, изготовленная на заказ, и окна из шелковистой дубовой древесины, которая выдерживалась в течение 40 лет", – добавляет агент по продажам.
Также на территории есть однокомнатное жилье с круглой террасой с видом на бассейн. Рядом есть волшебный ручей, словно из сказки. Лес привлекает много диких животных, среди которых: валлаби, зимородки, белые гигантские цапли, солнечные птицы и многие другие.
Соня Пул говорит, что недвижимость появилась на рынке меньше недели назад, но уже вызвала значительный интерес. "Каждый, кто осматривал это имущество, хотел его приобрести", – добавила агент по продажам.