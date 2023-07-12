Не только стирать: эксперты рассказали, как правильно ухаживать за шторами

Стирать шторы, конечно, очень нужно. Но это не все, что нужно делать, чтобы они были чисты или хотя бы не копили пыль.

Шторы должны быть чисты не только для того, чтобы выглядеть опрятно. Это важно для вашего здоровья, ведь вы дышите пылью, которая есть в комнате.

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Как ухаживать за шторами

Чтобы избавиться от пыли и грязи, которые естественным образом накапливаются на шторах, нужно регулярно пылесосить их. Особенно это нужно делать тем, кто имеет домашних питомцев. Ведь шторы "собирают" много шерсти.

Вы добьетесь наилучших результатов, если будете пылесосить сверху вниз, уделяя особое внимание краям. Тот же процесс нужно повторить на подложках или на оборотной стороне штор,

– говорят эксперты.

На нижних краях ваших штор прежде видна грязь, потому что они касаются пола или подоконника. Отсюда следует еще два важных правила – часто вытирать пыль на подоконнике и мыть пол.

Что касается стирки, следует отметить, что не все шторы можно класть в стиральную. Обычно такая информация указана на этикетке.

Если ваши шторы можно стирать, заранее пропылососьте пыль и грязь. Снимите крючки и утяжелители, прежде чем класть в стиральную машину. Затем выберите правильный цикл стирки.

Используйте умеренный цикл с легким моющим средством и холодной водой. Избегайте использования отбеливателей или смягчителей ткани, поскольку они могут повредить ткань или сделать ее тусклой.

– говорит нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

После стирки повесьте шторы сушиться, чтобы они не смялись. После высыхания слегка погладьте или отпарьте.

На этикетке также может указываться, что шторы можно стирать, но это следует делать легко и вручную. Есть ткани, которые нуждаются в профессиональной очистке, которую дома сделать тяжело. Тогда нужно обратиться к клинерам.