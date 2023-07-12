Штори мають бути чисті не лише для того, щоб мати охайний вигляд. Це важливо для вашого здоров'я, адже ви дихайте пилом, що є у кімнаті.

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Як доглядати за шторами

Щоб позбутися пилу та бруду, які природним чином накопичуються на шторах, треба регулярно пилососити їх. Особливо це треба робити тим, хто має домашніх улюбленців. Адже штори "збирають" багато шерсті.

Ви досягнете найкращих результатів, якщо будете пилососити від верху до низу, приділяючи особливу увагу краям. Той самий процес треба повторити на підкладках або на зворотному боці штор,

– кажуть експерти.

На нижніх краях ваших штор найперше видно бруд, тому що вони торкаються підлоги або підвіконня. Звідси випливає ще два важливих правила – часто витирати пил на підвіконні та мити підлогу.

Що стосується прання, варто зазначити, що не всі штори можна класти до пральної. Зазвичай така інформація вказана на етикетці.

Якщо ваші штори можна прати, заздалегідь пропилососьте пил і бруд. Зніміть гачки та обважнювачі, перш ніж класти до пральної. Тоді виберіть правильний цикл прання.

Використовуйте помірний цикл із легким мийним засобом і холодною водою. Уникайте використання відбілювачів або пом'якшувачів тканини, оскільки вони можуть пошкодити тканину чи зробити її тьмяною,

– каже нью-йоркський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Після прання повісьте штори сушитися, щоб вони не зім'ялися. Після висихання злегка попрасуйте або відпарте.

На етикетці також може бути зазначено, що штори можна прати, але це слід робити легко та вручну. Є тканини, які потребують професійного очищення, яке вдома зробити важко. Тоді треба звернутися до клінерів.