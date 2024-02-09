Учтите все советы: как эффективно спланировать ванную для большой семьи

Прошли те времена, когда в спальне было достаточно кровати и пары тумб. Сегодняшние тенденции направлены на создание продуманных комфортных пространств.

В то время как тенденции мебели для спальни постоянно меняются, но неизменной остается цель: создать пространство, которое излучает спокойствие и является многофункциональным. Вот две интересные идеи, которые стоит попробовать в интерьере спальни.

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Встроенный прикроватный уголок

Синяя спальня с уголком для кровати / Studio Duggan

Очарование встроенных кроватей, также известных как альков или кроватей-ящиков покорила сердца дизайнеров интерьера в 2024 году. Они не только максимизируют пространство, но и создают "уютную гавань", где можно уединиться. Это идеальное решение в маленьких спальнях.

Кроме того, этот трюк можно применить к спальне с двумя кроватями, которые надо максимально отделить друг от друга. Например, когда в комнате спят два человека.

Уютное сиденье в окне

Встроенное место для чтения в окне и винтажной кроватью / Фото Plaster & Patina

Независимо от того, или это мягкий диван, или сиденье под окном, или тахта у ножек кровати – все эти детали способствуют расслаблению.

"Мы наблюдаем тенденцию отдавать предпочтение комфорту в спальне, но при этом оставлять ее роскошной. Мы замечаем, что клиенты более открыты к встроенным уголкам", – отмечает американский дизайнер Александра Азат.

Мягкий уголок у окна – это как завершающий штрих в спальне. Нет ничего лучше, чем отдыхать на лежанке, наблюдая за всем, что происходит снаружи.