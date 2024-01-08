Как сделать ванную комнату максимально комфортной: запомните эти три разумных совета

Ванная комната не только должна быть функциональной, но и комфортной и уютной. Это ведь место, где мы готовимся к новому дню, а потом завершаем его.

Если использовать правильный подход в обустройстве ванной комнаты, она станет вашим местом для маленького отдыха. Следуйте этим трем главным правилам, которые создали ведущие дизайнеры.

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Избегайте беспорядка

Да, это первое правило, которого всегда следует придерживаться, чтобы ванная комната оставалась комфортной.

"В ванных комнатах постоянно накапливается много разных баночек от косметики, куча бумаги, изношенные полотенца. Упорядочив их, вы избавляетесь от визуального беспорядка, который просто вызывает стресс", – говорят эксперты.



В этой ванной комнате нет ничего лишнего / Francis Amiand

Используйте успокаивающие цвета

Цвет влияет на настроение, поэтому выбирайте оттенки с мыслью о расслаблении. "Согласно психологии цвета, земляные тона, как разные оттенки синего и зеленого, особенно способствуют расслаблению", – говорит ведущая канадская дизайнер интерьера Кили Смит.

Популярен сейчас светлый шалфейный оттенок, особенно в сочетании с природными материалами, например дерево, для создания органической атмосферы. Это вызывает чувство, будто вы находитесь на естественном оазисе.



Ванная комната со стенами мягкого шалфейного оттенка / Фото Caroline Riddell Interiors

Установите регулируемое освещение

Освещение ванной комнаты имеет ключевое значение для создания определенной атмосферы в комнате. Если оно регулируется, то с утра можно включать весь свет, чтобы быстро проснуться, а вечером снижать уровень освещения, чтобы расслабиться.



Идея освещения ванной над зеркалом на димерах / Фото James Merrell

"Регулируемое освещение, как димеры и мягкие светодиодные фонари, стали основным элементом для создания атмосферы, как в спа. Сочетание тусклого света с нежным сиянием ароматических свечей повышает уровень покоя", – говорит американский дизайнер интерьера Арпит Джейн.