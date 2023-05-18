Дом 1954 года имеет всего 31 квадратный метр жилой площади. В нем есть спальня и отдельная ванная комната.

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Очаровательный домик с особым интерьером

Приблизительно два года назад нынешний владелец решил отремонтировать дом. Дизайн выполнен в классическом стиле ретро.

"Когда он наткнулся на дом, то он был старым и нуждался в много работы. Поскольку владелец – дизайнер, он купил его как проект дома. Он проделал феноменальную работу, отремонтировав его. Пространство просто шикарное", – говорит агент по листингу Нико Эспозито.

Гостиная открытой планировки / Фото Realtor

Палм-Спрингс известен своими современными домами средины столетия. Поэтому такой дизайн, возвращающийся в прошлое, является настоящей жемчужиной для потенциальных покупателей. Кроме того, найти похожее здание по такой цене почти невозможно.



Стены в комнатах украшают уникальные картины / Фото Realtor

Интерьер и экстерьер дома сделаны в бледных оттенках желтого, розового, голубого и т.п. Именно такие цвета добавляют уют и свет в дом, при этом не напрягая. Интересным элементом является деревянный потолок во всех комнатах.

Ванная комната с душем / Фото Realtor