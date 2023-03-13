Маленькое гнездышко: этот однокомнатный коттедж гарантирует покой и уют

Уютный коттедж с одной спальней располагается в британском селе Нортон Сент-Филипп. Его продают за 550 тысяч долларов.

Домик расположен на тихой деревенской улице. Он отлично подойдет для тех, кто хочет жить в спокойном месте. В то же время в шумный город ехать всего несколько минут.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Уютное гнездышко для спокойного проживания

Внутри крытое крыльцо ведет прямо в уютную гостиную. Здесь есть место и для дивана, и для обеденного стола. Справа от камина вы увидите оригинальную печь для выпекания хлеба.

На кухне создан великолепный контраст между рабочими поверхностями из валлийского сланца и бледно-кремовыми элементами в стиле шейкера. Здесь есть стиральная машина, холодильник, встроенная посудомоечная машина, газовая плита и электрическая духовка.

Одноместная спальня имеет волшебный вид на сад и окрестные поля, а также оригинальный каменный камин. Есть также мансарда, расположенная над спальней, к которой можно подняться по выдвижной лестнице.

Интерьер в светлых оттенках / Фото Fine & Country

На дворе есть много зелени в саду, где уже растут розы, наперстянки и желтый древовидный пион. Также к собственности принадлежит небольшое патио, где можно поставить стол и стулья – идеальный вариант для утреннего кофе.