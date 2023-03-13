Будиночок розміщений на тихій сільській вулиці. Він чудово підійде для тих, хто хоче жити в спокійному місці. Водночас до гамірного міста їхати всього декілька хвилин.

Зверніть увагу Що чекає ринок первинної нерухомості у 2023 році: прогноз гендиректора КН РІЕЛ

Затишне гніздечко для спокійного проживання

Всередині критий ґанок веде прямо в затишну вітальню. Тут є місце і для дивана, і для обіднього столу. Праворуч від каміна ви побачите оригінальну піч для випікання хліба.

На кухні створено чудовий контраст між робочими поверхнями з валлійського сланцю та блідо-кремовими елементами у стилі шейкер. Тут є пральна машина, холодильник, вбудована посудомийна машина, газова плита та електрична духовка.

Одномісна спальня має чарівний вид на сад і навколишні поля, а також оригінальний кам'яний камін. Є також мансарда, розташована над спальнею, до якої можна піднятися по висувній драбині.

Інтер'єр у світлих відтінках / Фото Fine & Country

Надворі є багато зелені в саду, де вже ростуть троянди, наперстянки та жовта деревоподібна півонія. Також до власності належить невелике патіо, де можна поставити стіл і стільці – ідеальний варіант для ранкового кавування.