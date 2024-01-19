Уникальный домик с двумя спальнями расположен в действительно прекрасном месте – вокруг природа Карпат и невероятные виды на Верховину. Жилье продают за 79 тысяч долларов, то есть цена в гривнах примерно составляет 3 миллиона. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления из OLX.

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Треугольный деревянный домик в горах

Площадь жилья составляет 80 квадратных метров. Кроме двух спален, в доме есть гостиная, кухня и санузел.

"Это идеальный вариант, как для семьи, чтобы укрываться в нем от городской рутины, так и для людей, которые хотят реализовать туристический бизнес в Карпатах", – отмечает автор объявления.

Отдых в Карпатах / Фото OLX.

Дом действительно очень уютный интерьер, и дерево вокруг добавляет тепла в общую атмосферу. В стоимость жилья входит мебель, а из техники есть холодильник, плита и микроволновка. Жилье расположено на участке площадью 5 соток.

"Исключительный дом" в Яремче

В карпатском городке Яремче продают уникальный дом, расположенный высоко на холме. Его построили в прошлом году из современных теплосберегающих материалов. В доме есть три спальни, гостиная, кухня-столовая, два санузла, прачечная-сушильня, библиотека и лаунж-зона.

Интерьер жилья заслуживает отдельного внимания, потому что он действительно по-настоящему роскошен. Каждая комната обустроена согласно дизайнерскому проекту с использованием декора в единственном экземпляре. Посмотрите, как выглядит жилье и сколько стоит.