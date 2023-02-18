Всего в премии 15 номинаций, работы украинцев представлены в 8 из них. Победители будут объявлены 15 февраля по результатам открытого голосования. Пока идет подсчет голосов – расскажем о проектах украинцев, которые могут покорить мировые вершины.

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Memorial to the Heavenly Hundred Heroes (Guess Line Architects)

Номинация: Religious Architecture

Мемориальное пространство Героев Небесной Сотни во Львове смогли обустроить на уровне большого колебания рельефа. Его форма напоминает баррикаду, которая символизирует несокрушимость украинского народа.

House Among The Pines (ArchObraz)

Номинация: Best Applied Products, Houses

Дом возле Днепра покоряет идеальным взаимодействием с ландшафтом и полным отсутствием вмешательства в природу. Этот дом энергоэффективен, в окна встроен электроподогрев, а другие нужды покрывает тепловой насос.

Residence in the Garden of Rocks (Palamarchuk Architects)

Номинация: Best Applied Products, Houses

Еще один проект, борющийся за победу в двух номинациях. Дом, который создавали на базе существующего строения, частично встроен в искусственный холм.

Chernobyl Journey Exhibition (balbek bureau)

Номинация: Cultural Architecture

Мультимедийная выставка к 35-летию аварии на ЧАЭС призвана сформировать новый взгляд на трагедию. Пространство для выставки, которая переносит аудиторию в самый эпицентр событий с помощью VR, было спроектировано в "Экспоцентре Украины" (Киев).

Deep Bar (YOD Group)

Номинация: Hospitality Architecture

Это заведение в Днепре объединяет бар, магазин и кафе. Здесь сразу несколько зон – два бара, кальян, открытая кухня, место для диджея – которые удовлетворят желание каждого клиента.

Grand Emily Hotel Lobby (YOD Group)

Номинация: Hospitality Architecture

Эта часть гостиницы "Grand Emily" вблизи Львова поражает явором, который пронизывает 5 этажей. Также дизайнеры и архитекторы отмечают контраст этого пространства.

128 Comfort Town Coffee Shop (berezen studio)

Номинация: Hospitality Architecture, Interior Architecture

Это заведение в Киеве начало одноименную сеть кофеен. Дизайнерам удалось найти интересные решения для текстуры и материалов, что превратило кафе в место вдохновения.

Taiu Ice Cream Shop (Sivak+Partners Studio)

Номинация: Hospitality Architecture

Дизайнерам удалось полностью отразить концепцию заведения с мороженым в интерьере. Декоративная штукатурка на потолке в сочетании с металлическими стенами – это решение, готовое бороться за мировые вершины.

Pizzeria Pomidoros BT (Paliychuk Olga Design)

Номинация: Hospitality Architecture

Пиццерия в Белой Церкви – это минималистическое пространство, покоряющее атмосферой уюта. Натуральный красный камень и фасадная плитка притягивают гостей, а простая цветовая палитра не отвлекает их от интересного времяпрепровождения.

Kerala House (SHOVK)

Номинация: Houses

Простой дом с уютным садом смотрится решением, которое нравится всем. Здесь есть кухня, гостиная, кабинет, детские комнаты и гостевая. Также у террасы есть отдельная комната с панорамным раздвижным окном.

Wood and Glass Villa (Karlikova Architects)

Номинация: Houses

Вилла возле Киева предназначена для проведения вечеринок и других мероприятий. Дом напоминает баварское шале – его силуэт особенно понравился владельцу.

Virgin Izakaya Bar Odesa. Yodezeen

Номинация: Interior Architecture

Заведение в центре Одессы дополняет существующее историческое здание. Впечатляет гармоничное сочетание классицизма и современных деталей, которое дизайнерам удалось использовать максимально удачно.

Inventor Landscape (KYB Architects)

Номинация: Public & Landscape Architecture

Эта площадка стала олицетворением сочетания комфорта школьной площадки и креатива. Яркая локация также успешно контрастирует с окружающими зданиями.