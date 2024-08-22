Говорится об Албании, где за последние полгода спрос на недвижимость увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Среди покупателей есть немало инвесторов, которые вкладывают средства в квартиры и виллы на побережье.

Обратите внимание Новые возможности с еОселей: как получить доступный кредит на квартиру от КН РИЕЛ

Поляки и украинцы – лидеры по покупке недвижимости в Албании

Местный агент недвижимости рассказал, что в Албании повышенный спрос наблюдается во Влере, на набережной Лунгомаре, в Радиме. Иностранные покупатели преимущественно из Польши и Украины, некоторые из Германии.

В связи с ситуацией на рынке выросли цены, особенно на новостройки. В Влёре цены на жилье стартуют уже от 1600 евро за квадратный метр, а ближе к курортам – в среднем 4 000 евро.

Прибрежные дома в Влёре / Фото Realtor.com

Стоит отметить, что в Албании в целом изменилась тенденция на рынке. Теперь в стране больше покупают недвижимость, а не арендуют, что и привело к повышению спроса.

Одна из причин – решение правительства Албании, которое направляет средства на городское развитие. Примерно 55% от общего объема иностранных инвестиций направили на развитие сфер недвижимости, промышленности, добычи полезных ископаемых и тому подобное.

Например, в городах улучшают дороги и развивают транспорта инфраструктуру. Как пишет местное издание, "это повышает привлекательность районов", поэтому иностранцы хотят инвестировать.