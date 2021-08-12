Как в Украине будут сносить хрущевки: в Минрегионе раскрыли детали
Обновление жилищного фонда в Украине наконец сдвинется с мертвой точки. Этому будет способствовать законопроект, разработанный Министерством развития общин и территорий Украины.
Документ содержит ряд нововведений, которые касаются реконструкции устаревшего жилья. Детали рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
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Какие изменения предусмотрены
Вопрос реконструкции кварталов устаревшего жилья в Украине должен сдвинуться с мертвой точки. До сих пор, среди основных препятствий, которые мешали реализовывать программы по реконструкции устаревшего жилья в городах, было, в частности, несовершенство механизма,
– отметил Чернышов.
По его словам, благодаря новому документу удастся решить эти вопросы и начать процесс обновления жилья в Украине.
В частности, документ позволит:
- Ввести алгоритм принятия решения о реконструкции жилья;
- реконструировать не только многоквартирные дома, но и объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в устаревших кварталах;
- усовершенствовать процедуру компенсации владельцам устаревшего жилья;
- предусмотреть различные варианты отселения жителей при реконструкции;
- расширить перечень источников финансирования проектов реконструкции.
Новый документ позволит начать обновление жилищного фонда / Фото vgorode
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На каком этапе законопроект
По словам Алексея Чернышова, пока законопроект дорабатывается с учетом предложений премьер-министра Украины.
Будущий закон – это, в первую очередь, механизм улучшения условий проживания для людей, которые годами жили в устаревших зданиях. Новые строительные нормы предусматривают строительство и реконструкцию жилых объектов с учетом современных требований энергоэффективности, безбарьерности, создание необходимых инфраструктурных условий и т.д., что в дальнейшем значительно уменьшит расходы на содержание жилья,
– уточнил министр.
Напомним, ранее заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская заявила, что вопрос устаревшего жилья является проблемным для всех украинских городов. Однако новый документ позволит начать реконструкцию.