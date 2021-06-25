На данный момент он находится на рассмотрении правительства. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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Вопрос устаревшего жилого фонда длительное время остается проблемным для всех украинских городов. В то же время действующий закон о реконструкции устаревшего жилого фонда нуждается в существенном пересмотре,

– отметила Козловская.

По ее словам, в случае поддержания документ позволит органам местного самоуправления начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилищного фонда.

Что хотят изменить:

решение о реконструкции многоквартирного дома будет приниматься после согласия 75% собственников жилья;

под реконструкцию могут подпадать не только жилые дома, но и объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

финансовые вопросы будут согласовываться между городом, инвестором-застройщиком и собственником жилья;

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органы государственной власти и местного самоуправления или инвестор-застройщик будут подыскивать дома для временного переселения жителей реконструируемых кварталов;

Законопроект предусматривает возможность финансирования реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда за счет государственного и местных бюджетов, инвесторов-застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества, а также из других источников,

– отметили в Минрегионе.

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Устаревшее жилье в Украине хотят реконструировать / Фото vgorode

В Украине займутся устаревшим жильем: что хотят изменить

Минрегион разработал законопроект о внесении изменений в закон "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда". Документ прошел общественные обсуждения.

На данный момент он находится на рассмотрении правительства. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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Вопрос устаревшего жилого фонда длительное время остается проблемным для всех украинских городов. В то же время действующий закон о реконструкции устаревшего жилого фонда нуждается в существенном пересмотре,

– отметила Козловская.

По ее словам, в случае поддержания документ позволит органам местного самоуправления начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилищного фонда.

Что хотят изменить:

решение о реконструкции многоквартирного дома будет приниматься после согласия 75% собственников жилья;

под реконструкцию могут подпадать не только жилые дома, но и объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

финансовые вопросы будут согласовываться между городом, инвестором-застройщиком и собственником жилья;

Читайте Почему в Украине дорожает недвижимость: в НБУ назвали причины

органы государственной власти и местного самоуправления или инвестор-застройщик будут подыскивать дома для временного переселения жителей реконструируемых кварталов;

Законопроект предусматривает возможность финансирования реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда за счет государственного и местных бюджетов, инвесторов-застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества, а также из других источников,

– отметили в Минрегионе.

​

Устаревшее жилье в Украине хотят реконструировать / Фото vgorode