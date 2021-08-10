В Украине подорожали загородные дома: что будет с ценами до конца года

Цены на загородные дома в Украине подскочили на треть. Спрос на подобную недвижимость огромный.

Это связано, в том числе с карантинными ограничениями. Что будет с ценами на загородное жилье до конца года – читайте далее.

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Что ищут покупатели

Самые популярные объекты – таунхаусы в 20 километрах от Киева. Жилье площадью 100 квадратных метров обойдется в 95 тысяч долларов (2,5 миллиона гривен). В эту стоимость входит готовый трехкомнатный дом с электрокотлом. Коммунальные платежи зимой – до тысячи гривен за отопление, примерно столько же за электричество, воду, охрану и интернет. По словам риелторов, желающих купить подобные объекты немало.

Загородные дома под Киевом подскочили в цене / Фото Pixabay

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Что будет с ценами

По словам риелторов, всего за год цены выросли почти на треть по всей Украине. Однако это не станет помехой – бум на загородные дома продолжится, считают специалисты. Причиной этому является, в том числе карантин. Люди массово пытаются выехать из квартир в пригород. До конца года цены могут подскочить еще на 10% по всей стране.

Риелторы прогнозируют новое повышение цен на недвижимость / Фото Pixabay