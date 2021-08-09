Подорожание преимущественно коснется Киева, Львова и Одессы. За сколько можно снять апартаменты на праздники – рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
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Какой рост цен ожидать
В праздничный период стоимость аренды может подняться в 1,5 – 2 раза и даже в 2 – 4 раза, если речь идет о ликвидных предложениях. При этом выбор посуточного жилья также станет больше: в Киеве – на 30%, в Одессе и Львове – минимум на 50%.
Украинцы активно бронируют жилье на праздники, несмотря на рост цен / Фото Pixabay
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Какие цены
В Киеве и Одессе квартиры посуточно в праздничный период в августе могут подорожать на 70 – 100% в сравнении с обычными днями, во Львове – на 50 – 70%.
В центральной части Киева однокомнатное жилье на ночь обойдется 1,5 – 2 тысячи гривен, в Одессе – 1,3 – 2 тысячи гривен, во Львове – 1,1 – 2 тысячи гривен.
Напомним, по мнению специалистов, в Украине цены на жилую недвижимость достигнут пика в ближайшее время.