Украинские банки выдали рекордные объемы ипотеки: какие города стали лидерами

В декабре 2021 года банки выдали 1113 ипотечных кредитов на общую сумму 990 миллионов гривен. Это самый высокий месячный показатель с декабря 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 20 украинских банков по объемам предоставленных населению ипотечных кредитов. Собрали самое главное.

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Сколько выдали ипотеки

Всего за 2021 год банки выдали 10,8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 8,9 миллиарда гривен. По сравнению с 2020 годом новое ипотечное кредитование почти удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.



Объемы ипотечного кредитования / Инфографика Нацбанк Украины

Рынок ипотечного кредитования остается точечным и концентрированным. Около 90% новых сделок (на 7,5 миллиарда гривен) за 2021 год заключили пять банков в крупнейших городах страны.

Кредитование вторичного жилья

Банки преимущественно кредитуют покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла около 90% от всех новых ипотечных кредитов в 2021 году.

В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2020 году он составлял около 663 тысяч гривен, то в 2021 году сумма выросла до 819 тысяч.

Где выдано больше ипотечных кредитов



Где выдано больше ипотечных кредитов / Инфографика Нацбанк Украины

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2021 году выдано в Киеве – 2,8 тысячи договоров на общую сумму 3,1 миллиарда гривен (35% от общего объема). Среди других лидеров:

Киевская область – 1,6 тысячи договоров на 1,7 миллиарда гривен (19%),

– 1,6 тысячи договоров на 1,7 миллиарда гривен (19%), Харьковская область – 1,1 тысячи договоров на 739 миллиардов гривен (8%),

– 1,1 тысячи договоров на 739 миллиардов гривен (8%), Львовская область – 580 договоров на 488 миллиардов гривен (6%)

– 580 договоров на 488 миллиардов гривен (6%) Днепропетровская область – 626 договоров на 407 миллионов гривен (5%).

В целом средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2021 году составил 893 тысяч гривен, вторичной – 809 тысяч гривен.