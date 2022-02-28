Украинские застройщики направили строительную технику на укрепление Левого берега Киева

Як повідомила пресслужба девелоперської компанії Concept Group, вся наявна будівельна техніка направлена на укріплення Лівого берега Києва.

"Экскаваторы, КамАЗы и другая техника работают над созданием укреплений дорог, мостов, зданий органов власти Дарницкого района Киева". Об этом 24 каналу сообщила прессслужба группы компаний.

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Также Concept Group обеспечивает продовольствием, горюче-смазочными материалами подразделение теробороны Дарницкого района города Киева.

Сотрудники компании работают на объектах укрепления и вошли в состав терробороны района.

Кроме того, глава компании Concept Group Михаил Подвысоцкий перечислит более 1 миллиона гривен на спецсчет НБУ для помощи Вооруженным силам Украины.

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