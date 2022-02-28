"Екскаватори, "КамАЗи" та інша техніка працюють над створенням укріплень доріг, мостів, будівель органів влади Дарницького району Києва". Про це 24 канал повідомила пресслужба групи компаній.

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Також Concept Group забезпечує харчами, паливно-мастильними матеріалами підрозділ тероборони Дарницького району міста Києва.

Співробітники компанії працюють на об'єктах укріплення та увійшли до складу тероборони району.

Окрім цього, очільник компанії Concept Group Михайло Підвисоцький перерахує понад 1 мільйон гривень на спецрахунок НБУ для допомоги Збройним силам України.

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