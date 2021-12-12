Как украсить новогоднюю елку: советы дизайнера

Новогодние праздники уже близко, а это значит, что пора задуматься над новым образом для елки, которая украсит ваш дом. И поскольку выбор праздничных игрушек невероятно огромен, а фантазия – безгранична, стоит прислушаться к советам, которые помогут принять правильное решение.

О трендах этого года на своей инстаграм-странице рассказала дизайнер под ником a.s.d.e.s.i.g.n. Собрали самое интересное.

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Цвет

Как украсить новогоднюю елку в 2022 году: советы дизайнера / Фото Pinterest

По словам дизайнера, главным трендом нынешнего сезона есть использование черных, синих и голубых тонов. Однако она считает, что это касается только людей, которые следят за последними веяниями и добавляет, что сама не променяет на эти цвета традиционные черные шарики в сочетании с шишками и гирляндой.

Что бы вы ни выбрали – старайтесь использовать не более трех оттенков шариков.

Умышленная яркость

Если у вас все разноцветные шарики, вешайте их как можно больше. И добавьте гирлянду (а возможно и несколько), так чтобы ваша елка была намеренно яркой.

Природные материалы

Как украсить новогоднюю елку в 2022 году: советы дизайнера / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Дизайнер рассказывает, что в этом году докупила золотые желуди и присмотрелась к классной идее с высушенными апельсинами и корицей в комбинации с шишками. Такие сочетания будут смотреться органично и стильно.

Минималистичный вариант

Как украсить новогоднюю елку в 2022 году: советы дизайнера / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Прекрасная идея, украсить елку только огоньками, без игрушек, а если поставить ее в плетеную корзину, это будет максимально стильно.

От чего следует отказаться

Дизайнер советует отказаться от мишуры на елке. Лучше использовать ленты, веточки с ягодами, цветы.

Оригинальная публикация @a.s.d.e.s.i.g.n

Как украсить новогоднюю елку в 2022 году: советы дизайнера / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Уже пора готовиться к праздникам и делать наше жилище волшебным.

Говорят, в этом году нужно украшать елочку в черные, синие и голубые тона. Это для тех, кто следит за ежегодными тенденциями.

Но я, свое желание украсить елочку шишками и гирляндой, на черные шарики не променяю.