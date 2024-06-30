Село, в котором никто не живет более 1000 лет: посмотрите, что от него осталось

Древнее британское поселение остается заброшенным более 1000 лет. Это деревня железного века Карн Юни, руины которой остались до наших дней.

На поселение наткнулись шахтеры в 1840-х годах. Рабочие искали олово в сельской местности Корнволла, а обнаружили нечто совсем другое.

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Древнее поселение, которому более тысячи лет

Шахтеры наткнулись на каменный подземный ход. Два десятилетия назад на этом месте антиквар начал раскопки. Однако еще в 1960-х годах археологи исследовали целое поселение. Они раскопали остатки каменных домов и круговые дренажные канавы и выбоины, которые были частью деревянных зданий железного века.

Дома и другие артефакты дают предположить, что в Карн Юни жили не только в эпоху железного века, но и после римского вторжения в Англию. То есть в поселении жили в течение всего этого периода.

От домов остались камни / Фото Wikipedia

Сначала жители построили деревянные круглые дома, возможно, между 500 и 400 годами до нашей эры. Где-то в первом веке до нашей эры их заменили каменные дома.

А между вторым и четвертым веками нашей эры построили уже большие "дворовые дома" также из камня. Именно их руины составляют большую часть поселения.

Неизвестно, почему люди покинули село. Есть предположение, что развитие поселения прекратилось в какой-то момент под конец периода римской оккупации. Кстати, Карн Юни разрешают посещать туристам.