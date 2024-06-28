Интересно, что деревня Фирл принадлежит одной семье уже много веков. Сейчас там живут только владельцы в своей резиденции, которая теперь стала еще более известной после съемок "Бриджертонов".

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Поместье из "Бриджертонов" – единственное заселенное во всей деревне

В Фирле есть 110 объектов недвижимости, и 90 из них – принадлежат семье Гейджей. Все началось с того, что в 1476 году Уильям Гейдж приобрел там много земли. На протяжении веков она передавалась по наследству его потомкам без изменений.

Неизвестно, сколько людей жило в селе раньше, но теперь там живут только Гейджи. Поэтому местные СМИ говорят, что это поселение, где "остановилось время". Их семейный дом называется Firle Place – это элегантная усадьба и достопримечательность села.

Поместье является примером изысканной архитектуры Тюдоров и Стюартов с его коллекцией антиквариата и искусства. Ухоженные сады и парки поместья открыты для посещения и предлагают туристам оценить величие английской аристократической жизни.

В хитовом сериале "Бриджертоны" он был поместьем Леджера.



Съемки в Firle Place / Фото Netflix

Там есть хорошая длинная галерея на первом этаже, которую мы использовали, ряд других действительно замечательных георгианских комнат и особенно хорошая лестница,

– руководитель локации сказал Тони Гуд.

Окружающая сельская местность в Фирле является пристанищем для любителей активного отдыха с многочисленными пешеходными и велосипедными маршрутами, с которых открывается прекрасный вид на национальный парк Саут-Даунс.