Дом в колониальном стиле площадью 350 квадратных метров. Он старше штата Массачусетс, который оставался колонией до 1788 года.

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Дом просто прекрасно сохранился

Это "один из наиболее сохранившихся образцов строительства того времени", – говорит агент по листингу Ник Гельфанд.

Дом с четырьмя спальнями на Бирни-роуд, названный в честь своего первого владельца Томаса Гейла, жившего там со своей семьей до 1750 года.

"Гейлы участвовали в раннем городском управлении, а двое их внуков участвовали в Войне за независимость", – рассказал немного по истории Гельфанд.

Уютный интерьер, в котором объединили прошлое и настоящее / Фото Realtor

Несмотря на полированную отделку недавней реконструкции, здание имеет много старинного шарма. Во время любого ремонта владельцы пытались сохранить как можно больше оригинальных деталей.

Во время последнего ремонта была сделана открытая планировка: кухня соединена со столовой, а основная спальня – с ванной комнатой и гардеробной. Также установили современное центральное кондиционирование.

Старинный "огонек" дома сохранился благодаря оригинальным балкам, широкому дощатому полу и вагонке. "Оригинальная рама каштанового цвета, и вы все еще можете увидеть следы от топора на подоконнике балки на лестнице подвала", – отметил агент по листингу.

Дом расположен в волшебном месте: на частном озелененном участке площадью 0,76 акра, напоминающего парк.