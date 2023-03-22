Старше Америки: на рынке появился уникальный таунхауз 1763 года

В Филадельфии продают дом, датируемый 1763 годом. Это уникальный таунхауз, который появился еще до страны, где расположен.

Дом, первоначально принадлежавший известному капитану корабля Джеймсу Гиббону, последний раз продавали в 2006 году за 990 тысяч долларов. Сейчас недвижимость появилась на рынке с ценой 1,9 миллиона долларов.

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Уникальный таунхауз

Это полностью модернизированное здание площадью более 315 квадратных метров с частной террасой. Хотя таунхаус осовременен, он все еще сохраняет часть своего первоначального шарма. В нем есть пять спален и две ванные комнаты.

Собственная терраса / Фото Realtor

"Есть пять исторических каминов, четыре из которых рабочие. Камин короля Пруссии, который приветствует вас при входе в дом, наиболее потрясающий", – рассказывает агент по листингу Эндрю Масьери.

Красота дома проявляется в маленьких деталях, таких как окна из свинцового стекла и итальянская мозаичная плитка Bisazza, которая устилает душевую кабину.

Красота интерьера проявляется в деталях.

В доме достаточно места для большой семьи. Также есть отдельный верхний этаж, который может служить офисом или дополнительной спальней. В подвале обустроен винный погреб.