Будинок, який спочатку належав відомому капітану корабля Джеймсу Гіббону, востаннє продавали в 2006 році за 990 тисяч доларів. Зараз нерухомість з'явилася на ринку з ціною 1,9 мільйона доларів.

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Унікальний таунхауз

Це повністю модернізований будинок площею понад 315 квадратних метрів з приватною терасою. Хоч таунхаус осучаснений, він все ще зберігає частину свого первісного шарму. Помешкання вміщує п'ять спалень та дві ванні кімнати.

Власна тераса / Фото Realtor

"Є п'ять історичних камінів, чотири з яких робочі. Камін короля Пруссії, який вітає вас при вході в будинок, є найбільш приголомшливим", – розповідає агент з лістингу Ендрю Масьєрі

Краса будинку проявляється в маленьких деталях, таких як вікна зі свинцевого скла та італійська мозаїчна плитка Bisazza, що вистилає душову кабіну.

Краса інтер'єру проявляється в деталях / Фото Realtor

У будинку достатньо місця для великої родини. Також є окремий верхній поверх, який може слугувати офісом або додатковою спальнею. У підвалі облаштований винний погріб.